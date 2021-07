Nie żyje Stefan Michnik. Poruszające słowa Adama Michnika po śmierci brata

Stefan Michnik odniósł się do tej sprawy w rozmowie z Wirtualną Polską w marcu 2020 roku. - To, co polskie władze robią w mojej sprawie, mnie nie interesuje. Wiem, co zdecydowała Szwecja. Jestem obywatelem Szwecji i temu prawu podlegam - powiedział. - Co mam odpowiedzieć na te ataki? Cokolwiek bym powiedział, to i tak nie ma to sensu. Wszystkie sądy wydały już odpowiednie decyzje w mojej sprawie. Żądanie, żeby mnie wydali Polsce, nie ma podstaw. Reszta mnie nie interesuje - powiedział WP Michnik.