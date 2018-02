Nie zgadzają się na "skłócanie Żydów i Polaków”. Sprawiedliwi wśród Narodów Świata spotkali się z premierem

Najpierw apelowali do premiera Mateusza Morawieckiego, teraz Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata spotkali się z szefem polskiego rządu. - Służyliście człowieczeństwu i Polsce - oświadczył premier, dziękując za list.



Premier Mateusz Morawiecki z Sprawiedliwymi Wśród Narodów Świata (PAP, Fot: Jakub Kamiński)

W liście do KPRM Sprawiedliwi apelują do parlamentów i rządów Polski oraz Izraela o powrót na drogę dialogu i pojednania. "Nie zgadzamy się na skłócanie Żydów i Polaków" - napisano w liście. Podpisało się pod nim 50 osób. Tutaj można przeczytać treść listu do premiera Morawieckiego.

Mateusz Morawiecki spotkał się z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Podziękował za ich bohaterską pomoc w czasie wojny. - Świadectwo najwyższego człowieczeństwa. W czasie wielkiej próby mieliście wielką odwagę - podkreślał szef rządu. - Ratując naszych współbraci w czasach drugiej apokalipsy, robiliście to ze względu na moralne, etyczne głosy, które w Was były. Służyliście człowieczeństwu i Polsce - dodał Morawiecki.

- Wspólnota żydowska zawdzięcza Wam, że w czasie najstraszniejszej próby mieliście w sobie tyle odwagi, by przełamać strach tamtych czasów. W imieniu rządu Rzeczpospolitej i wszystkich Polaków bardzo za to dziękuję oraz za ten czyn, który uczyniliście w poszukiwaniu zgody i kompromisów w czasach, gdy państwo polskie walczy o prawdę - oświadczył premier polskiego rządu.

Po spotkaniu

Po wizycie w KPRM Prezes Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata Anna Stupnicka-Bando ośiwadczyła, że wierzy w to, że ich prośby do państwa poskiego i izraelskiego będą wysłuchane. - Chcemy, by nasz głos został wysłuchany. Jestemśmy bardzo zadowoleni, że premier pochylił się nad naszym apelem - powiedział dziennikarom.

Na pytania o to, co doprowadziło do takiej eksalancji konfliktu, Stupnicka-Bando odmówiła odpowiedzi. - Nie będziemy się wypowiadać na tematy polityczne. Do tpokoju mogą doprowadzić jedynie rozmowy - dodała Prezes Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Konflikt o ustawę o IPN

Niedawno izraelskie media poinformowały, że Polska zamierza wstrzymać się z tym pomysłem. Szybko jednak zweryfikowano te doniesienia. Ministerstwo Sprawiedliwości kierowane przez Zbigniewa Ziobro opublikowało z kolei na swojej stronie internetowej specjalne oświadczenie. "W związku z informacjami podawanymi w mediach o 'zamrożeniu ustawy o IPN' Ministerstwo informuje, że każda uchwalona w Polsce przez Parlament i podpisana przez Prezydenta ustawa staje się obowiązującym prawem i wchodzi w życie zgodnie z określonym w niej terminem" - napisali.

Jednak jakieś postępy w dialogu są. Do Jerozolimy bowiem ma wyruszyć polski zespół ds. dialogu prawno-historycznego z Izraelem. Minister Zbigniew Ziobro zapewnił, że "świadkowie historii" nie będą karani za negatywne słowa o Polakach. Takich słów ze strony przedstawiciela rządu oczekiwała strona izraelska - wynika z nieoficjalnych informacji Wirtualnej Polski.

Kontrowersje wokół ustawy

Nowelizacja ustawy jest wymierzona przede wszystkim w zwrot "polskie obozy śmierci", które pojawiają się w zagranicznych mediach.