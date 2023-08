Nie żałuje Niedzielskiego? Wymijająca odpowiedź wiceministra

Z najnowszych danych GUS wynika, że inflacja w Polsce pomału spada. W lipcu wyniosła ona 10,8 proc. Jednak w pierwszej połowie roku podwyżki cen były znaczące. O aktualnej sytuacji w Polsce porozmawialiśmy z wiceministrem finansów Arturem Soboniem. - Patrząc na to, jak wygląda trend, jak wyglądają ceny energii i żywności, to spodziewam się, że ta inflacja jednocyfrowa, którą zapowiadaliśmy pod koniec tego roku, będzie dużej wcześniej - we wrześniu - mówił polityk PiS w programie "Tłit" WP. Wiceministra zapytaliśmy także, czy żałuje, że Adam Niedzielski został odwołany z funkcji ministra zdrowia. - Nie tyle żałuję, bo nikt z nas nie jest po to, żeby go żałować. Każdy z nas może być w każdej chwili odwołany, to jest naturalne. Chciałbym raczej panu Niedzielskiemu podziękować - powiedział Artur Soboń. - Po Adamie Niedzielskim zostaje sporo dobrego - podkreślił polityk PiS.

