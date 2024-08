Nie wypłacą nagrody za znalezienie Jacka Jaworka? Są dwa powody

Co z nagrodą za znalezienie Jacka Jaworka?

"Fakt" podaje, że mężczyzna nie zamierza pisać do policji wniosku o nagrodę. - Po co ? Jestem strażakiem. To mi wystarcza - wyjaśnił i dodał, że "nie czuje się bohaterem". - Nic nie zrobiłem tak wielkiego, żeby o mnie wszyscy pisali. [...] To dla mnie najważniejsze: służyć ludziom - skomentował.