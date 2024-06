Klęska branży turystycznej. Masowe odwołania rezerwacji w części Polski

Rozmówczyni przekonuje, że z jej perspektywy zakaz jest absurdalny i "na wyrost". - Protestuję przeciwko sianiu strachu przez polityków. Są przejścia migrantów, którzy pokonują płot, ale służby pracują, widuję też zatrzymania. Jednocześnie w nocy przyjechali do nas rowerzyści, którzy nie spotkali na trasie ani migrantów, ani służb. Wczoraj na trasie do Opaki Dużej widziałam śpiącego żołnierza. To już nie wiem, czy jest ta wojna, czy nie? - relacjonuje.