"Nie wygramy". Propagandyści Putina w coraz większym strachu

Rosja coraz bliżej porażki? Sołowjow w strachu

W dalszej części nagrania Kartapołow przyznaje, że nie wszystko "idzie idealnie" i gdzieniegdzie występują problemy. - One muszą zostać rozwiązane, każdy musi zrobić wszystko, co w jego mocy i wtedy na pewno wygramy - podkreśla Kartapołow, na co niespodziewanie reaguje naczelny propagandysta kanału Rossija1 Władimir Sołowjow.