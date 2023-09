"Nie wydaliśmy żadnej zgody na plakatowanie". Kłopoty lidera listy PiS-u

Na co dzień pełni funkcję prezesa Rządowego Centrum Legislacji (RCL) i pełnomocnika prezesa Rady Ministrów do spraw legislacji i edukacji prawniczej. W partii mówi się, że Szczucki to "prawniczy mózg" PiS-u. A kierowane przez niego Centrum nie tylko tworzy akty prawne, ale też monitoruje wszystkie projekty powstające w ministerstwach i urzędach. Nieoficjalnie to właśnie prezes RCL stał za przygotowaniem kontrowersyjnej ustawy "lex Tusk".