Nie wiedzieli czy przeżyją. Szturm na pozycję Rosjan oczami żołnierza

Ryzykowna akcja Ukraińców pod Bachmutem. Agencja Ruetera udostępniła nagranie opublikowane wcześniej przez Narodową Policję Ukrainy, na którym widać szturm żołnierzy z brygady "Lyut" we wsi Kliszczijiwka w obwodzie donieckim, ok. 5 km od Bachmutu. Wojskowi Zełenskiego nie mieli pewności, czy przeżyją tę misję, ponieważ tego typu ataki na pozycje wroga zawsze mogą okazać się nieobliczalne. Tym razem Rosjanie nie chcieli łatwo się poddać i doszło do krwawej wymiany ognia. Ukraińcy chcieli szybko przebić linię obrony członków armii Putina, ale rosyjscy okupanci rzucali granatami, gdzie popadnie. Spokój i doświadczenie uratowały obrońców Kijowa, którzy po kilkudziesięciu minutach odnotowali zwycięstwo w tej walce. Jak przekazała w poniedziałek wiceminister obrony Hanna Maliar, w wyniku operacji w Kliszczijiwce wyzwolono kolejne trzy kilometry kwadratowe terenów wokół Bachmutu. To kolejny sukces ukraińskiej kontrofensywy. Zdaniem Mailar Rosjanie przeprowadzili już dwie próby odbicia utraconych pozycji w obwodzie donieckim, jednak to im się nie udało.