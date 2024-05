Nie wiedział, nie czytał, nie pytał. Jest sędzią SN i orzekał o stosowaniu Pegasusa [OPINIA]

Samo to jest już smutne, bo znaczna część obywateli o istnieniu nowego systemu do inwigilacji obywateli dowiedziała się z mediów, wpierw z TVN24, w 2018 r. W 2019 r. powszechnie o stosowaniu Pegasusa - używając już tej nazwy - mówili politycy ówczesnej opozycji. Na czynniki pierwsze sprawę rozkładały media technologiczne. Sam o Pegasusie po raz pierwszy napisałem w 2019 r. - wskazując, że nie jest to system masowej inwigilacji, tylko kontroli celowanej, co oznacza konieczność pozyskania zgody sądu na jej stosowanie. I przypominając, że w Polsce model wydawania zgód to fikcja, bo sędziowie bezrozumnie akceptują wszystko to, co im prokuratorzy lub służby specjalne podłożą pod nos.