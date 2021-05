Nie uchylą immunitetu Prokuratorowi Krajowemu. Chodzi o prywatną sprawę wytoczoną przez Giertycha

Sprawa przeciwko Prokuratorowi Krajowemu Bogdanowi Święczkowskiemu ws. zniesławienia, została skierowana przez Romana Giertycha w styczniu br. do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście. W prywatnym akcie oskarżenia mecenas Giertych zarzucił Święczkowskiemu m.in. przekroczenie granic obowiązujących urzędnika państwowego.

Do zniesławienia byłego wicepremiera miało dojść w zeszłym roku w listopadzie, w wywiadzie udzielonym gazecie "Rzeczpospolita". Prokurator Święczkowski mówił wówczas o śledztwie ws. pieniędzy giełdowej spółki deweloperskiej Polnord. Chodziło o wyprowadzenie i przywłaszczenie ok 92 mln zł. Jak twierdzi Giertych, prokurator Święczkowski "działał z zamiarem bezpośrednim zniesławienia jego osoby".

Zdaniem Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego nie doszło do zniesławienia

Na niejawnym posiedzeniu Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego oddaliła w środę wniosek o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej.

- Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie zgodziła się na uchylenie immunitetu Prokuratorowi Krajowemu Bogdanowi Święczkowskiemu - przekazał w rozmowie z PAP rzecznik tej Izby Piotr Falkowski. Dodał również, że w ocenie sądu w tej sprawie nie doszło do zniesławienia. - Wnioskodawca nie wykazał, że Prokurator Krajowy wypowiadał się z zamiarem pomówienia adwokata - powiedział Falkowski.

Święczkowski skorzystał z uprawnienia

Przepis pozwala także na przekazywanie informacji z postępowania przygotowawczego w przypadku, gdy chodzi o "ważny interes publiczny". Właśnie to miało przekonać Izbę do tego, by oddalić wniosek o ukaranie Prokuratora Krajowego.