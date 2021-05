Posłowie latają na koszt państwa. Czyje podróże kosztowały podatników najwięcej?

Z danych przekazanych przez Centrum Informacyjne Sejmu wynika, że od listopada 2019 do lutego 2021 roku 259 parlamentarzystów odbyło LOT-em po Polsce 7291 podróży. Każdy taki przelot kosztował podatnika 572,40 zł.

Podium dla Koalicji Obywatelskiej

Najwięcej, bo aż 140 razy z bezpłatnej podróży skorzystał Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej. Kosztowało to budżet państwa ponad 80 tys. zł.

Nitras, podobnie jak Napieralski, jest posłem ze Szczecina. I on swoje loty tłumaczy odległością tego miasta od stolicy. Dodaje jednak, że w pandemii częstotliwość podróży jest mniejsza.

- Jeśli o mnie chodzi, to ja jestem w Sejmie co tydzień, bo podchodzę poważnie do swoich obowiązków. Jestem też wiceprzewodniczącym klubu - podkreśla.