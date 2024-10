Nie tylko zdrowie i dzieci. Zygmunt Solorz ma kolejny kłopot

Spory sądowe

Jak wynika z artykułu, wszystko zależało od wyniku licznych procesów sądowych i postępowań arbitrażowych dotyczących najcenniejszych aktywów - kontrolnego pakietu akcji w Polskiej Telefonii Cyfrowej, operatorze sieci Era GSM (dziś T-Mobile). "Rościli do niego pretensje Niemcy z Deutsche Telekom (DT) i Francuzi z koncernu Vivendi, a wszyscy mieli mocne argumenty prawne. To skusiło Solorza, bo uznał, że jeśli wyprowadzi Elektrim na prostą, to zarobi, a jeśli przegra, to straci najwyżej kilkadziesiąt milionów złotych" - napisano.