Nie strzelam w sylwestra! Czy w nowy rok wejdziemy bez fajerwerków?

– Polacy fajerwerki kupują po świętach . Z tego, co widzimy, nasi kontrahenci zamawiają dużo towaru. Jest więc nadzieja, że klienci zechcą odreagować ten trudny rok w tradycyjny sposób – słyszymy od jednego z dużych, ogólnopolskich producentów petard.

Fajerwerki w sylwestra? Troska o los zwierząt

Tyle, że z roku na rok sztuczne ognie robią się coraz mniej popularne. Głównie ze względu na los zwierząt. Domowi pupile słysząc wystrzały nie wiedzą co się dzieje. Z przerażenia może u nich dojść nawet do zatrzymania akcji serca, a leki nie zawsze pomagają. W zeszłym roku z pokazu fajerwerków podczas miejskiego sylwestra zrezygnowały m.in. Warszawa, Gdańsk , Sopot, Szczecin, Toruń czy Zakopane.

Fundacja Animal Rescue Polska co roku odbiera kilkadziesiąt wezwań do psów, które uciekły w nocy w wyniku wybuchów petard. Zdarzały się też przypadki gdy czworonogi słysząc eksplozję fajerwerków zrywały się ze smyczy, wybiegały na jezdnię i ginęły pod kołami samochodów.

Czy zbliżający się sylwester może być przełomowy w tej sprawie? Dawid Fabjański z FAR Polska w rozmowie z Wirtualną Polską nie udziela jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

- Mimo tego w Warszawie i w ościennych powiatach wyruszymy w sylwestra pięcioma samochodami. W mediach społecznościowych widzimy, że ludzie zapowiadają właśnie "wyjścia z psami na spacer" jako sposób na ominięcie godziny policyjnej. Jeśli to zjawisko stanie się masowe, to na ulicach w sylwestra znajdzie się znacznie więcej zwierząt niż zwykle. Do tego musimy być przygotowani na zdarzenia z dzikimi zwierzętami, które moją miejsce każdego roku – dodaje aktywista.