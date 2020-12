Ranking zaufania do polityków. Szymon Hołownia na czele

Szymon Hołownia prowadzi w grudniowym rankingu zaufania do polityków. Szefowi partii Polska 2050 ufa 53 proc. badanych - wynika z sondażu CBOS. Drugie miejsce zajął Andrzej Duda z wynikiem 50 proc. Polacy nie mają dobrej opinii o klasie politycznej. To jedyni politycy, którzy wzbudzili zaufanie co najmniej połowy respondentów.