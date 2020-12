Najnowszy sondaż IBRiS dla WP. PiS umacnia prowadzenie, Konfederacja znów pod progiem

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w niedzielę 12 grudnia do urn poszłoby 49,2 proc. uprawnionych do głosowania - wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla Wirtualnej Polski. Zdecydowaną chęć udziału w wyborach wyraziło 38,2 proc. badanych, zaś 11 proc. wybrało odpowiedź "raczej tak".

Najnowszy sondaż IBRiS dla WP. Polacy z poparciem dla partii politycznych po szczycie unijnym

Na podium sondażu IBRiS dla WP po raz kolejny znalazło się Prawo i Sprawiedliwość. Po szczycie unijnym w Brukseli partia scementowała poparcie - i obecnie wynosi ono 34 proc. (to wzrost o 1,3 pp. od poprzedniego badania). Drugie miejsce przypadło Koalicji Obywatelskiej - 23,4 proc. - to niewielki wzrost (o 1 pp.) w stosunku do wyników formacji sprzed dwóch tygodni.