Nie przyjęli umierającego pacjenta. Lekarze zostali zwolnieni

Dwóch lekarzy ze szpitalu w Rydułtowach (woj. śląskie) straciło pracę po tym, jak nie przyjęli na oddział pacjenta, który kilka godzin później zmarł na zawał. Sprawę badają prokuratura, Narodowy Fundusz Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta.

35-letni pacjent został przywieziony karetką do szpitala w Wodzisławiu Śląskim 19 marca o godz. 12. Skarżył się na ból w klatce piersiowej. Zrobiono mu m.in. EKG i badania krwi. Około godz. 18 pacjenta przewieziono do pobliskiego szpitala w Rydułtowach. Tam jednak nie został przyjęty i zawrócono go do Wodzisławia. Na oddział w Raciborzu trafił dopiero o godz. 22. Na ratunek niestety było już za późno.