Nie popełniaj tego błędu podczas suszenia grzybów. Możesz się zatruć

Czy przed suszeniem grzybów należy je umyć?

Oprócz zbierania grzybów - rodzinny wypad do lasu to idealny pretekst do aktywnego wypoczynku. Trzeba jednak uważać na trujące grzyby, niektóre gatunki są bardzo podobne do jadalnych. Dlatego na grzybobranie należy chodzić zawsze z kimś doświadczonym! A zebrane zdobycze sprawdzić u eksperta lub w sanepidzie. Pełny kosz po powrocie do domu to najlepsza nagroda.