Tych grzybów nigdy nie susz. Stracą swoje wartości

Jakie grzyby możemy suszyć?

Najlepszym wyborem do suszenia są grzyby posiadające gąbkę na spodzie kapelusza. To m.in. borowiki, prawdziwki, podgrzybki oraz koźlaki. Ważne, aby suszyć jedynie jadalne grzyby, które również się do tego nie nadają. Dlatego jeśli nie znamy się na ich rodzajach lepiej sobie odpuścić.