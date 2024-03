Rodzice oburzeni decyzją szkoły. "Kościół wchodzi z butami"

"Kościół wchodzi z butami tam, gdzie być go nie powinno. Społeczeństwo w ogromnej większości oczekuje zakończenia finansowania lekcji religii z budżetu państwa i ograniczenia religii w szkołach" - czytamy w interpelacji radnego Słowika. Domaga się on od urzędu miasta odpowiedzi na pytanie, czy w takim wypadku parafie opłacają wynajem sal i przestrzeni szkolnych pod rekolekcje, a jeśli nie, to dlaczego.