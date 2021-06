Nie miała litości dla Jarosława Gowina. "Ani trochę mi go nie żal"

- Uważam, że słuszna kara go dotyka za to co zrobił. Uczestniczył w demontażu wymiaru sprawiedliwości, także ani trochę mi go nie żal - powiedziała w programie "Newsroom" WP była prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Sebastian Ogórek pytał ją o spór Jarosława Gowina z Jarosławem Kaczyńskim. Posłowie Porozumienia w ostatnim czasie kilkukrotnie otwarcie krytykowali działania rządu Prawa i Sprawiedliwości. Kaczyński zaczął więc szukać posłów, którzy podczas sejmowych głosowań mogliby zastąpić głosy partii Jarosława Gowina. We wtorek Kaczyński podpisał porozumienie programowe z formacją Pawła Kukiza. Według Gronkiewicz-Waltz, prezes PiS "przechytrzy" Gowina. - To jest człowiek o ogromnych ambicjach, który marzył, że będzie wicepremierem. Tusk go nie zrobił wicepremierem, w związku z tym został wicepremierem przy Kaczyńskim i uznał, że to jest lepsza droga - dodała była prezydent Warszawy.