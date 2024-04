Nowy kmunikat MSZ. Rzecznik mówi, co z Polakami na Bliskich Wschodzie

- To, co się obecnie dzieje na Bliskim Wschodzie jest swoistą wymianą ciosów. Mamy nadzieję, że wysiłki dyplomatyczne, wpływ Stanów Zjednoczonych spowodują, że nie będziemy mieli kolejnego etapu, czyli uderzenia ze strony izraelskiej, w kierunku Iranu. Mamy nadzieję, że dojdzie do pewnego uspokojenia. Nadzieję, nie pewność - podkreślił.