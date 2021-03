Nie ma szans na powrót do szkół w 2021? Niespodziewana reakcja

- Powiedzmy to jasno: do końca tego roku mamy obowiązek uczyć się zdalnie na możliwie najwyższym poziomie i dołożymy wszelkich starań, żeby ten poziom był optymalny. Takie męskie, odważne decyzje w oparciu o racjonalne przesłanki, powinny zapadać na poziomie ministerialnym - powiedział w programie "Newsroom" WP prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Patrycjusz Wyżga pytał go, czy to nie pora, by ktoś ze strony rządu oficjalnie przyznał, że w trwającym roku szkolnym dzieci nie wrócą już do nauczania stacjonarnego. Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski poinformował wcześniej, że od 20 marca do 9 kwietnia uczniowie klas I-III szkół podstawowych wrócą do nauki zdalnej. Zdaniem Broniarza obecnie nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna za kilka tygodni. "Nie rozhuśtujmy emocji dzieci, bo one też to przeżywają" – apelował szef ZNP.

