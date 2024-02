Nie koniec ułaskawień w tzw. aferze gruntowej? Prezydent dostał kolejną opinię

O funkcjonariuszach CBA zrobiło się głośno po ujawnieniu przez agenta Tomka informacji na temat ich wspólnego wyjazdu do Wiednia w 2009 r. - Na polecenie Kamińskiego i Wąsika pojechałem do Wiednia samochodem służbowym wraz z dwoma dyrektorami zarządu operacyjno-śledczego, panem Grzegorzem P. i Krzysztofem B., którzy również są skazani w aferze gruntowej. Cel wizyty był pozorny, abyśmy odnaleźli fabrykę produkującą maszyny do gier losowych. To był tylko pretekst do tego, aby ci panowie zostali wynagrodzeni za swoje wierne działanie w postaci spędzenia dwóch dni w domu publicznym w Wiedniu - mówił były agent CBA w "Superwizjerze" TVN.