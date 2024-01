Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Byli oficerowie CBA mogą spać spokojnie?

Sąd poinformował nas również, że na postanowienie 8 stycznia o doprowadzeniu do aresztu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika wpłynęło zażalenie obrońców polityków. – Zgodnie z art. 202 kodeksu karnego zażaleniu nadano bieg, orzekający nie przychylił się do zażalenia, w związku z czym przekazano je do sądu wyższej instancji, Sądowi Okręgowemu w Warszawie – mówi nam Aleksandra Smyk. I jak dodaje, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia nie proceduje odwołań od decyzji nakazującej doprowadzenie do aresztu skazanych Mariusz Kamińskiego i Macieja Wąsika.- Polecenie doprowadzenia do odbycia kary pozbawienia wolności nie podlega zaskarżeniu – informuje prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.