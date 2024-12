Nie jesteśmy przygotowani na potencjalny atak. Unijny komisarz ostrzega

Kubilius odniósł się do analiz służb wywiadowczych Niemiec i innych krajów oraz przedstawicieli NATO, które przewidują, że do 2030 r. Rosja może osiągnąć zdolność do ataku na państwa UE. Pomimo sankcji, Rosja rozbudowała swój przemysł obronny do "niewyobrażalnych rozmiarów".