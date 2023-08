"Nie jest zaskoczeniem". Rau komentuje doniesienia z Rosji

- Dwa miesiące temu zaskoczeniem było to, że doszło do jego buntu. Nie mniejszym było to, że udało mu się go przetrwać. Nie jest zaskoczeniem to, że dzisiaj najprawdopodobniej zakończył życie - ocenił minister. Dodał też, że "wielu ekspertów uważało, że to będzie tylko kwestia czasu".