Nie gryzł się w język. "Chłam, który zgromadził Bielan"

Kto powinien odpowiedzieć za rozdawanie ogromnych dotacji instytucjom związanym z politykami PiS? - To wyjaśni niezależna prokuratura, gdy zostanie poczyniony rozdział między funkcją ministra sprawiedliwości, a Prokuratora Generalnego. Prokuratura musi być niezależna. Gwarantujemy prawo do niezależnego prokuratora oraz wolnego i niezawisłego sądu, bez nominatów ze stajni Ziobry. Gwarantujemy europejskie warunki w celi. Jeśli chodzi o NCBiR to sprawa jest oczywista. Jedno środowisko polityczne, znane jako Partia Republikańska, ten cały chłam, który zgromadził Bielan: posłów z różnymi skazami i problemami. Zna pan pana Mejzę, który próbował żerować na nieszczęściu? Jest pan Arkadiusz Czartoryski, który był twarzą elektrowni w Ostrołęce. Bielan dostał od Kaczyńskiego zadanie, by wyrwać jak najwięcej posłów od Gowina. Ma takich ludzi jak Kołakowski, któremu zaoferowano stanowisko w Banku Gospodarstwa Krajowego, potem został wiceministrem. Podobnie jest z posłanką, która awansuje w spółkach Skarbu Państwa. Mamy Kamila Bortniczuka, który jako minister sportu nagradza innego posła Partii Republikańskiej, pana Mieczysława Baszkę - wyliczał w programie "Tłit" poseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.