"Nie do obronienia". Paprocka o wpisie ambasadora Izraela

Małgorzata Paprocka, minister w Kancelarii Prezydenta RP, skomentowała w programie "Tłit" wpis ambasadora Izraela Yacova Livne na temat komentarzy polskich polityków po ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy. - Ten wpis jest nie do obronienia w kontekście śmierci polskiego obywatela i innych wolontariuszy (...). To absolutnie nie jest miejsce na tego typu dywagacje. Raczej należało się spodziewać złożenia kondolencji rodzinie i zobowiązania do wyjaśnienia sprawy. (...) Trudno ten wpis ocenić inaczej niż jednoznacznie negatywne - podsumowała Paprocka.