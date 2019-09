Nie będzie śledztwa ws. kardynała Henryka Gulbinowicza. "Przedawnienie karalności czynu"

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie kard. Henryka Gulbinowicza. Chodzi o rzekome wykorzystanie seksualne 16-letniego ucznia Niższego Seminarium Duchownego w Legnicy. Prokuratura tłumaczy swoją decyzję tym, że "przedawniła się karalność czynu".

11 września Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu odmówiła wszczęcia śledztwa "w sprawie doprowadzenia w styczniu 1990 r. we Wrocławiu Przemysława Kowalczyka przez ówczesnego arcybiskupa metropolitę wrocławskiego, wbrew woli pokrzywdzonego do poddania się innej czynności seksualnej". Według prokurator Doroty Białkowskiej, karalność czynu uległa przedawnieniu.

Pod koniec maja 2019 roku pełnomocnik Przemysława Kowalczyka adwokat Artur Nowak złożył zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Kowalczyk to informatyk z Wrocławia i autora wierszy, który posługuje się nazwiskiem Karol Chum. To on oskarżył kard. Gulbinowicza w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" o molestowanie seksualne, gdy miał 16 lat.