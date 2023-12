Nie będzie miliardów dla TVP. Tusk o nowym projekcie

Premier Donald Tusk odniósł się do weta prezydenckiego i sprawy finansowania TVP, Polskiego Radia i PAP. Podkreślił, że rząd złoży nowy projekt ustawy okołobudżetowej. 3 mld zł, które miały trafić do mediów publicznych, zostaną przeznaczone m.in. na onkologię dziecięcą. Tusk stwierdził, że może za to przekazać mediom część środków z rezerwy budżetowej. Stwierdził, że kwota będzie "możliwie niewielka, jeśli w ogóle".