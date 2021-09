Nie będzie "lex TVN"? "Nawet politycy PiS mają wątpliwości"

"Lex TVN" nie zostanie wprowadzona? - Nie będzie jej, przede wszystkim dlatego, że wypowiedział się w głosowaniu Senat - powiedział dyplomata i były ambasador RP w Stanach Zjednoczonych, Ryszard Schnepf. Gość programu "Newsroom" WP zgodził się ze stwierdzeniem, że jednak pomysł wycofania się z projektu ustawy powstał w środowisku Prawa i Sprawiedliwości nieco wcześniej. - Zrodził się troszkę wcześniej w przewidywaniu, że powtórne głosowanie w Sejmie nie udałoby się. Nawet politycy PiS - niektórzy politycy - mają wątpliwości. Poprzedni rozmówca pana redaktora zagłosował właśnie przeciwko tej ustawie - zwrócił się do prowadzącego program, nawiązując do senatora Jana Marii Jackowskiego z PiS, który jako jedyny z tej partii sprzeciwił się wprowadzeniu ustawy. Jak dodał Schnepf, "to świadczy o tym, że ustawa, generalnie kneblująca, zapowiadająca dalsze kroki przeciwko wolności słowa czy prywatnym stacjom nadawczym nie cieszy się powodzeniem u tych polityków z prawej strony politycznej, którzy myślą rozsądnie i przywiązują jakąkolwiek wagę do kwestii wartości".