Neumann: związki partnerskie na "tak", adopcja dzieci na "nie"

- Nie możemy udawać, że spraw światopoglądowych w jesiennej kampanii nie będzie - przyznał w rozmowie z TOK FM Sławomir Neumann. Polityk PO stwierdził, że jeśli opozycja będzie to negowała "to będziemy naiwnymi politykami, a PiS będzie z tego korzystało".

Neumann zaznaczył że jest to jego prywatne zdanie i "nie może wypowiadać się za całą koalicję ani za Platformę". - Nie wpisaliśmy jeszcze tego do programu - dodał.

Szef klubu poselskiego PO-KO w rozmowie przyznawał, że wierzy we wspólny program opozycji na jesienne wybory. "To musi być wspólny, jednolity program. Nie może być głosów, które będą go rozbijały, bo nasi konkurenci będą to wykorzystywać" - mówił Neumann.