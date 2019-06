Neumann o decyzji PSL: ryzykują, życzę powodzenia

Według przewodniczącego klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Sławomira Neumanna, PSL podejmuje duże ryzyko, występując z Koalicji Europejskiej. Poseł podkreśla jednak, że życzy Ludowcom wszystkiego najlepszego na "nowej drodze".

- To jest bardzo wielkie ryzyko, które podejmują dzisiaj działacze PSL, ale życzę im powodzenia, żeby przekroczyli próg - powiedział Neumann.

Rada Naczelna PSL w sobotę podjęła uchwałę o budowie bloku wyborczego na wybory parlamentarne pod nazwą Koalicja Polska. Szef ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz zaprosił do współpracy ugrupowania, którym bliskie są "wartości chrześcijańskie, demokratyczne, ludowe i narodowe".

- Rozumiem, że PSL podjął decyzję, którą zapowiadał, czyli czy iść w koalicji takiej, jaką była Koalicja Europejska, czy iść samodzielnie. Wydaje mi się, że to jest decyzja o pójściu na wybory samodzielnie, bo to będzie jednak lista pod nazwą PSL, niezależnie jak marketingowo to będzie się nazywać - powiedział.