PSL odłącza się do Koalicji Europejskiej. Nie chcą wojny religijnej

Władysław Kosiniak Kamysz, szef PSL zapowiedział, że jego partia stworzy samodzielny blok ugrupowań, z którymi wystartuje w jesiennych wyborach do parlamentu. To pierwszy rozłam w Koalicji Europejskiej.

Władysław Kosiniak Kamysz ogłosił, że w jesiennych wyborach do parlamentu PSL utworzy własny blok polityczny, do którego będzie zapraszać inne formacje, środowiska oraz wpływowe osoby. - Zapraszam wszystkich zwolenników centrum, konserwatystów, tych, którzy nie chcą wojny religijnej, nie chcą skrętu w lewo, a opierają się wartościach chrześcijańskich - wyliczał. - Wyciągamy rękę na pewno nie do partii rządzącej, ale na przykład do bezpartyjnych samorządowców - dodał.