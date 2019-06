Polityk PSL: Popełniliśmy błąd wchodząc do Koalicji Europejskiej

Eugeniusz Kłopotek z PSL ocenił, że ludowcy nie powinni iść do wyborów w Koalicji Europejskiej. - Straciliśmy część naszych stałych wyborców - ocenił poseł.

Teraz głos w sprawie zabrał jeden z ważnych polityków PSL Eugeniusz Kłopotek. Poseł ocenił, że idąc do wyborów z innymi ugrupowaniami opozycyjnymi popełniono błąd. - Dziś nie ma innego wyjścia jak pójść do wyborów parlamentarnych samodzielnie – cytuje Kłopotka interia.pl. - Start w koalicji, to będzie początek końca PSL - dodał polityk.

Dodał, że startując w Koalicji Europejskiej ludowcy mogli wystawić na listach do Europarlamentu tylko 16 kandydatów. Podkreślił, że uzyskali oni w sumie 620 tys. głosów, co dało 4,5 procent poparcia.

- A co by było, gdyby startowało 130 kandydatów? Nie przekroczylibyśmy progu? Przecież do przekroczenia progu potrzeba było w granicach 750 tys. głosów. Jeżeli 16 osób zrobiło 620 tys., to pozostali nie zrobiliby setki? - pyta Kłopotek.