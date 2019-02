Netanjahu gra na antypolskich nastrojach? To bardziej skomplikowane

Słowa Netanjahu nie były celowym policzkiem dla Polski, ani ugraniu politycznych punktów na izraelskim antypolonizmie. W całej sprawie chodzi o historię i dynamikę związaną z wyborami. Nie znaczy to jednak, że resentymentów przeciwko Polsce nie ma.

Próby wyjaśnienia sytuacji przez Netanjahu również były jednak szeroko komentowane jako wyraz słabości, szczególnie w obliczu decyzji premiera Morawieckiego, by mimo nich odwołać swój wyjazd do Jerozolimy. Już wcześniej izraelski premier był atakowany przez komentatorów, że grając na zbliżenie z Polską i innymi krajami Grupy Wyszehradzkiej - szczególnie z Węgrami Orbana - poświęca walkę o pamięć na ołtarzu realpolitik.

- Myślę, że wśród zwykłych ludzi takie wypowiedzi - niezależnie od tego, czy są słuszne czy nie - są widziane jako obrona żydowskiej historii. W Izraelu istnieje szeroka zgoda co do tego, że należy to robić - mówi Frantzman.