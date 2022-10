Nerwowa reakcja PiS na sondaże? "Tendencja jest raczej spadkowa"

Czy ustawa gwarantująca wpływy w państwowych spółkach świadczy o strachu Prawa i Sprawiedliwości? W najnowszym sondażu pracowni Kantar Koalicja Obywatelska wyprzedziła PiS. - Myślę, że pan Kaczyński to nie jest zły polityk. Przypomnę, że to polityk, który wskazał dwóch prezydentów, którzy zostali przez naród wybrani. Ja bym nie nie doceniał tej postaci jeśli chodzi o zdolności polityczne. Tendencja jest raczej spadkowa - skomentował w programie "Tłit" wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. - Co do Kantara i pojedynczych badań, to radziłbym dystans. Trzeba patrzeć na sondaże w kategoriach tendencji. Jeżeli będzie osiem sondaży i w jednym będzie taki wynik, to nie jest on taki, jaki jest naprawdę. Przypuszczam, że CBOS w ciągu paru dni zaprezentuje własny wynik. Tragedią dla Kantara jest to, że dużo komentatorów przedstawia Kantar i CBOS na tej samej linii jako mijające się z prawdą. Marszałek Czarzasty wierzy w średnie. Jeżeli chodzi o Lewicę, to średnie są dziesięcioprocentowe. Dystansik. Twarda robota, rozsądne myślenie, dystans do wszystkiego i przede wszystkim odpowiedzialność - dodał współprzewodniczący Nowej Lewicy.

