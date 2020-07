Nepotyzm w NIK? Jakub Banaś doradcą społecznym swojego ojca

O sprawie informuje "Rzeczpospolita". Biuro prasowe NIK zapytane przez portal o to, jaką rolę w pracy firmy odgrywa syn prezesa Jakub Banaś, odpowiedziało, że Izba "nie komentuje spraw i doniesień medialnych związanych z pracownikami NIK i osobami prywatnymi".

Nepotyzm w NIK? Jakub Banaś jest doradcą swojego ojca

Zgodnie z paragrafem 2 zarządzenia do kompetencji zespołu należy m.in. "ocena realizacji zadań statutowych NIK". - To jest dostęp do wszystkich dokumentów zgromadzonych w aktach kontroli, które objęte są tajemnicą kontrolerską i często są tajemnicami ustawowo chronionymi, np. dotyczącymi przedsiębiorstw, nie mówiąc o tym, że mogą zawierać dane wrażliwe - powiedział "Rzeczpospolitej" wieloletni współpracownik NIK.