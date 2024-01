NeoKRS reaguje na ruch Bodnara. "Głębokie zaniepokojenie"

Jak uzasadniono, decyzja szefa MS o odwołaniu 16 sędziów z delegacji była wynikiem wstępnego przeglądu kadr, ze szczególnym uwzględnieniem delegacji sędziowskich nie tylko do resortu, ale także do podległych ministrowi Bodnarowi placówek. W uzasadnieniu podkreślono, że istotą delegacji jest jej tymczasowość, a delegowany prokurator cały czas pozostaje w stosunku służbowym w jednostce macierzystej. Nie prowadzi w niej jednak postępowań, co obciąża pozostałych pracowników tych jednostek.