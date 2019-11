WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze adam bielan + 3 zjednoczona prawicaJarosław Kaczyńskitłit Natalia Durman 2 godziny temu Negocjacje z Jarosławem Kaczyńskim. Adam Bielan odsłania kulisy - Z informacji, które posiadam, wynika, że porozumienie jest blisko. Myślę, że w tym tygodniu dojdzie do kolejnego spotkania. Mam nadzieję,... Rozwiń Sobolewski Instytut 300polityka na … Rozwiń Transkrypcja: Sobolewski Instytut 300polityka na spotkaniu koalicyjny zjednoczonej prawicy wszystkie kwestie zostały ustalone a nowa umowa z W przyszłym tygodniu Dał Dojść do porozumienia mimo reiterate w Krotność Informacje które posiada Wynika że porozumienie jest blisko Myślę że w tym tygodniu dojdzie do kolejnego Spotkania Mam nadzieję Sobolewski ma rację I rzeczywiście w tym tygodniu do Pisanie formalnego Oficjalnie jeszcze rozmowy koalicyjne Rozmowy się jeszcze nie zakończyły w tym sensie że nie ma gotowego porozumienia Ale myślisz że nie 90% Zostało Żywnego Zostało już naprawdę bardzo Sprawdź to że to się ciągnie tak długo wynika również z kalendarza liderów którzy nie mają czasu A to żeby zamknąć się na 18 godz Od rana do wieczora i debatować jutro to są spotkania godzin na 2 godzin Na które są muszą być przerywane Bobo Czy prezes Kaczyński czy Pro Czechowice wicepremierem o 5% Ziobro mają też inne obowiązki a ty 10% To niewykupione wynegocjowane jeszcze 10 Panie redaktorze nawet w tym stół Ważnym Studio telewizyjnym nie mogę zdradzać Kulistych negocjacji Zaszkodziła Jestem wielkim patriotą W zjednoczonej prawicy Zależy mi na tym Do porozumienia doszło Minister sportu Będzie w takim razie z pis-u czy z którejś z tych ugrupowań Ministrem sportu Będzie osoba wskazana przez pana premiera Mateusza morawieckiego wiemy że Rozmawia Kilkoma kandydatami it Niedługo Ich finału że światło Zostanie zaprezentowany