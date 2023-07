Negocjacje według Putina. Ukraina już ostrzega przed atakami w energetykę

- Wiedział, że Ukraina się nie zgodzi. A skoro tak, to będzie atakować infrastrukturę energetyczną i obiekty cywilne. Później rosyjski przywódca będzie usprawiedliwiał swoje ataki, właśnie brakiem zgody Kijowa na rozmowy. Chce pokazać Ukraińcom, że to ich prezydent nie dał zielonego światła do negocjacji, więc to przez Zełenskiego cierpią. To fałszywa narracja. Putinowi nie chodzi o pokój, a złamanie woli obrońców – podsumowuje Maciej Milczanowski.