NBP wydał ponad 5 milionów na wynajem aut. A na taksówki 420 tysięcy

Przypomnijmy, przetarg dotyczył wynajmu 10 pojazdów segmentu C (kompakty) z nadwoziem typu kombi, 16 wozów segmentu D (limuzyny klasy średniej), 10 ośmioosobowych minibusów, 1 siedmioosobowy minivan oraz SUV-a. Ten ostatni miał mieć co najmniej 330 KM, silnik wysokoprężny od 2,5 do 3 litrów, 7 miejsc na pokładzie, aktywny tempomat, panoramiczne okno, tuner TV i masę innych cech, zdradzających zamiłowanie do luksusu.