Katastrofa w Kazachstanie. Biały Dom zabrał głos

Linie lotnicze Azerbaijan Airlines (AZAL) poinformowały, że według wstępnych ustaleń katastrofa samolotu lecącego z Baku do Groznego była wynikiem "fizycznej i technicznej ingerencji z zewnątrz". Linie nie podały jednak, na czym miała ona polegać.

Według wstępnych ustaleń władz Azerbejdżanu, które przytacza m.in. agencja Reutera, samolot miała omyłkowo zestrzelić rosyjska obrona przeciwlotnicza. Informację tę przekazał również cytowany przez "Financial Times", przedstawiciel amerykańskich władz.

Według wstępnych ustaleń rosyjski pocisk wystrzelony podczas ataku ukraińskich dronów nad Groznym eksplodował w pobliżu azerskiego samolotu. Odłamki tej rakiety miały go uszkodzić. Maszynę skierowano do Aktau w zachodnim Kazachstanie. Podczas schodzenia do lądowania samolot rozpadł się i stanął w płomieniach. Większość z 67 pasażerów Embraera-190 stanowili obywatele Azerbejdżanu; śmierć poniosło 38 osób.