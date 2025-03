Nawrocki chce bronić młodych mężczyzn przed szkoleniem wojskowym

- Słyszeliście państwo ostatnie zapowiedzi, bardzo enigmatyczne, jak przystało na Donalda Tuska. Donald Tusk coś mówi, potem tego nie realizuje, albo mówi i nie do końca wiadomo, o co chodzi. Ale rzucił w przestrzeń publiczną informację o niedobrowolnych, o przymusowych szkoleniach dla młodych mężczyzn - relacjonował Karol Nawrocki.

Pytany później przez dziennikarzy, czy zwiastuje to powrót do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej, odparł, że gdyby go proponował, jasno by to zakomunikował. Zwrócił uwagę, że "mamy kilka modeli" szkoleń wojskowych.