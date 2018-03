Nawoływała ze sceny, by zabić Tuska. Sprawą zajęła się prokuratura

Była pracownica szczecińskiego sądu, a jednocześnie wokalistka jednego z zespołów występujących na festiwalu "Orle Gniazdo", może mieć poważne problemy. Zajmie się nią prokuratura.

To właśnie wówczas Anna B., która występowała na festiwalu w roli wokalistki jednego z zespołów, ze sceny zachęcała uczestników festiwalu do zabicia Donalda Tuska. "Za…ć go nożem" - krzyczała ze sceny kobieta. Jej słowa szybko podchwycili fani zespołu, jeden z nich wykrzyczał: "za...ć go prosto w serce".