Nawet ich wysyłają na wojnę. Później będzie tylko gorzej

Siły zbrojne Rosji miały już problem, by zapewnić szkolenie dla ok. 300 tys. żołnierzy, którzy zostali zmobilizowani w ramach "częściowej mobilizacji", którą Putin ogłosił we wrześniu. Na te problemy nałoży się dodatkowy regularny jesienny roczny cykl poboru, ogłoszony 30 września 2022 r. i rozpoczęty 01 listopada 2022 r., który ma przynieść dodatkowe 120 tys. zmobilizowanych.