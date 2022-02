Nawet 800 tys. zakażeń dziennie. Prognoza polskich naukowców

Drastycznie zaniżone dane MZ?

- Z naszego modelu wynika, że liczby podawane przez resort należy pomnożyć razy 12. Oznacza to, że w ostatnich dniach dziennie zakaża się nawet 600 tys. osób. Za tydzień przewidujemy szczyt zakażeń i będzie on wynosił ok. 800 tys. dziennych infekcji - powiedział w rozmowie z PAP dr Franciszek Rakowski, który kieruje zespołem badaczy.