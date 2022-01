Niedzielski pokazał dane. Ponad milion wykonanych testów

W ich ocenie zawarte w rozporządzeniu przepisy mogą doprowadzić do pogłębienia problemu niewydolności systemu opieki zdrowotnej. Medycy liczą, że zostaną one poddane weryfikacji. "Mamy nadzieję, że wskazanie tych konsekwencji skłoni Pana Ministra do natychmiastowej rewizji swojego stanowiska. Jeśli tak się nie stanie, to na skutek rozporządzenia Pana Ministra podstawową opiekę zdrowotną w Polsce czeka katastrofa, która odbije się bezpośrednio na życiu i zdrowiu polskich pacjentów" - napisali w apelu.