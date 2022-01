Lekarze apelują do Niedzielskiego o wycofanie się z rozporządzenia

Medycy wskazali, że takie przepisy mogą znacznie utrudnić pacjentom dostęp do opieki zdrowotnej. Jak stwierdzili, lekarze będą zmuszeni do badania osób, które dopiero się zakaziły, a nie tych, których stan się pogarsza i faktycznie potrzebują pomocy. "Wprowadzone regulacje, w sytuacji poważnych deficytów kadrowych, oznaczać będą całkowite zablokowanie dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej pozostałym pacjentom, w tym chorym przewlekle" - podkreślono w apelu.