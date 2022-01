Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia. Kolejne zakażenia i zgony

Lekarze w wystosowanym do ministra zdrowia apelu zwracają uwagę na brak medycznego uzasadnienia takiego działania i podkreślają, że może to doprowadzić do pogłębienia problemów z wydolnością systemu opieki zdrowotnej. "W sytuacji ciągłego kontaktu z chorymi na COVID-19 czasowe wyłączenie działania znacznej części przychodni lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej - często przecież prowadzonych jednoosobowo - z powodu zakażenia personelu wirusem SARS-CoV-2 jest już dzisiaj właściwie pewne" - czytamy.